La riserva di bitcoin di Trump ancora non esiste ma tre Stati americani l’hanno già creata è allarme tra gli esperti

La proposta di una riserva di Bitcoin da parte di Donald Trump è ancora solo un'ipotesi, ma alcuni Stati americani hanno già avviato iniziative in questa direzione. Durante la conferenza Bitcoin 2024 a Nashville, Trump ha ribadito l’intento di rafforzare il ruolo degli Stati Uniti nel settore delle criptovalute, suscitando l’attenzione degli esperti e del mercato. La questione rimane di attualità nel panorama economico e politico statunitense.
Quando Donald Trump salì sul palco della Bitcoin 2024 conference a Nashville, Tennessee, durante la sua campagna elettorale, promise agli entusiasti delle criptovalute che avrebbe trasformato gli Stati Uniti nella “ capitale mondiale del crypto ” e nel “ superpotere del bitcoin “. Una delle sue promesse più concrete riguardava l’istituzione di una riserva strategica di bitcoin, una sorta di Fort Knox digitale che avrebbe dovuto funzionare come il deposito d’oro federale: un asset rifugio nei tempi di turbolenza economica globale. Sono passati quasi dodici mesi da quando Trump ha firmato l’ordine esecutivo che doveva dare vita a questa riserva. 🔗 Leggi su Screenworld.it
La riserva nazionale di Bitcoin di Trump è ancora in lavorazione. Alcuni Stati hanno già preso provvedimenti in tal senso.
USA, riserva strategica smentisce vendite: cosa significa davvero lo stop ai bitcoin di Samourai - Casa Bianca conferma che i bitcoin sequestrati nel caso Samourai Wallet resteranno nella Strategic Bitcoin Reserve degli Stati Uniti, senza alcuna vendita o ... assodigitale.it
Il Venezuela potrebbe detenere una riserva segreta di Bitcoin del valore di circa 60 miliardi di dollari, una delle più grandi del mondo, poco meno di quanto detenuto da Stratego, la società di Michael Saylor. A rivelarlo è la Cnbc. Si vocifera infatti che fin dal 20 - facebook.com facebook
Il regime di Maduro potrebbe aver accumulato grandi quantità di #bitcoin, utilizzandoli sia per aggirare le sanzioni economiche che per accumulare ricchezza. Ecco cosa sappiamo sulle riserve di criptovalute del Venezuela. L'articolo di @marcodellaguzzo x.com
