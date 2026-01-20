La rigenerazione dei monumenti Trecentomila euro dal Ministero

Il Ministero ha stanziato 300.000 euro per la rigenerazione dei monumenti nel centro storico. L’obiettivo è valorizzare e recuperare gli spazi strategici, migliorare la qualità urbana e tutelare il patrimonio monumentale. Questi interventi mirano a rendere gli spazi pubblici più fruibili e accessibili sia ai cittadini che ai visitatori, contribuendo alla riqualificazione e alla tutela del patrimonio culturale locale.

Valorizzare e recuperare gli spazi strategici del centro storico, migliorare la qualità urbana tutelando il patrimonio monumentale e rafforzare la fruibilità degli spazi pubblici da parte di cittadini e visitatori. Così verrà investito il corposo finanziamento – ben 300 mila euro – che arriva dal Fondo del Ministero dell'Economia e delle Finanze che la città, candidata a capitale della cultura per il 2028, è riuscita a intercettare. Manca adesso il provvedimento ministeriale attuativo per la piena disponibilità del finananziamento e l'avvio degli investimenti. Un piano di intervento dettagliato, articolato in tre progetti, che punta a riqualificare i monumenti e i beni cittadini.

SARZANA: 300MILA EURO PER LA RIGENERAZIONE DEK CENTRO STORICO E DEI SUOI MONUMENTI Gli interventi interesseranno Porta Romana, i monumenti a Garibaldi e ai Caduti, lo Stemma comunale, i giardini della Fortezza Firmafede e piazza Jur - facebook.com facebook

