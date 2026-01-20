La rigenerazione dei monumenti Trecentomila euro dal Ministero
Il Ministero ha stanziato 300.000 euro per la rigenerazione dei monumenti nel centro storico. L’obiettivo è valorizzare e recuperare gli spazi strategici, migliorare la qualità urbana e tutelare il patrimonio monumentale. Questi interventi mirano a rendere gli spazi pubblici più fruibili e accessibili sia ai cittadini che ai visitatori, contribuendo alla riqualificazione e alla tutela del patrimonio culturale locale.
Valorizzare e recuperare gli spazi strategici del centro storico, migliorare la qualità urbana tutelando il patrimonio monumentale e rafforzare la fruibilità degli spazi pubblici da parte di cittadini e visitatori. Così verrà investito il corposo finanziamento – ben 300 mila euro – che arriva dal Fondo del Ministero dell’Economia e delle Finanze che la città, candidata a capitale della cultura per il 2028, è riuscita a intercettare. Manca adesso il provvedimento ministeriale attuativo per la piena disponibilità del finananziamento e l’avvio degli investimenti. Un piano di intervento dettagliato, articolato in tre progetti, che punta a riqualificare i monumenti e i beni cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
