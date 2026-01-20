La riforma Nordio è una novità vecchia trent’anni ed è il modo migliore di ricordare Craxi

La riforma Nordio rappresenta un intervento che, in realtà, riprende idee e modalità già discusse da oltre trent’anni. Questa continuità evidenzia come alcune proposte, pur presentate come novità, siano radicate in un passato che inevitabilmente richiama figure storiche come Bettino Craxi. In questo contesto, l’attenzione si focalizza sulla necessità di analizzare con attenzione le reali implicazioni di tali interventi nel panorama giudiziario e politico italiano.

Roma, 20 gennaio – Atto dovuto, epitaffi di rito, vuota retorica. Così è stato ricordato Bettino Craxi da tivvù e giornali nel ventiseiesimo anno della sua morte. Un ricordo che non fa giustizia – no, non è un beffardo gioco di parole – un atto ancora atteso che non parte da quella sinistra a cui lui certamente apparteneva, pur essendo un anticomunista convinto né parte da quella destra che, forse, quasi trent’anni dopo, prende coraggio e raccoglie un insegnamento di chi, trent’anni prima, ha cercato di illuminare, di tracciare la strada, per dirla con una metafora cara a destra. Queste figure erano “semplicemente” i Politici, ovvero coloro che riuscivano a immaginare il futuro, a prevedere situazioni che avrebbero potuto presentarsi e imprimere la virata più conveniente. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Crosetto ad Hammamet con Stefania Craxi per ricordare l'ex premier socialistaIl ministro Guido Crosetto si è recato ad Hammamet, in Tunisia, per rendere omaggio alla memoria di Bettino Craxi.

