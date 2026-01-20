La resa di Sarri dopo Lazio-Como | Mi sono tirato fuori Lotito dice che il mercato lo farà la società

Dopo la sconfitta contro il Como, Maurizio Sarri ha annunciato di essersi allontanato dalla gestione del mercato, confermando le dichiarazioni di Lotito secondo cui le decisioni spettano alla società. La sua presa di posizione evidenzia una certa distanza tra l’allenatore e la dirigenza, sottolineando un momento di riflessione e cambiamento nelle dinamiche della Lazio.

Lazio, Sarri chiarissimo: “Sul mercato mi sono tirato fuori, non si dica che un giocatore l’ho voluto io”Dopo la sconfitta contro il Como, Maurizio Sarri ha chiarito la propria posizione riguardo al mercato della Lazio.

Il Como di Fabregas scherza con la Lazio di Sarri (3-0). Lotito è sicuro che Baroni avrebbe fatto peggio del Comandante?Il Como di Fabregas ha battuto la Lazio di Sarri con un netto 3-0, confermando la buona forma della squadra.

È un Maurizio Sarri sconsolato quello che si presenta ai microfoni dopo la netta sconfitta della Lazio con il Como allo Stadio Olimpico. Il tecnico biancoceleste non accampa scuse, ma non riesce a darsi pace per lo sviluppo preso dal match dopo poco più di - facebook.com facebook