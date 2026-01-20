Recentemente, David Beckham ha risposto alle dure accuse di suo figlio Brooklyn, che sui social ha criticato l’ex calciatore e Victoria Beckham. Brooklyn ha dichiarato di aver interrotto i rapporti con i genitori, accusandoli di oppressione e controllo. La discussione ha attirato l’attenzione, sollevando interrogativi sui rapporti familiari e sulle dinamiche di privacy tra celebrità e figli.

David Beckham ha risposto al figlio Brooklyn, che ha attaccato l’ex calciatore e la moglie Victoria con una serie di durissime stories su Instagram, affermando di aver chiuso definitivamente i contatti con i genitori che lo hanno «oppresso e controllato per tutta la vita». BREAKING: David Beckham breaks silence on family feud Credit: CNBC pic.twitter.comADMyhKkryl — Robert O'Halloran (@robohalloran1) January 20, 2026 A poche ore dallo sfogo del primogenito, durante un’intervista al programma Squawk Box della Cnbc riguardante l’uso dei social media, Beckham – senza citare il 26enne Brooklyn – ha di fatto minimizzato, affermando che « i figli commettono errori » e che «bisogna lasciare li commettano», perché « è così che imparano ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La replica di David Beckham al figlio Brooklyn: cosa ha detto

“David e Victoria Beckham sconcertati e devastati. Il loro primogenito Brooklyn gli ha chiesto di essere contattato solo tramite avvocato”: cosa è accaduto e come mai siamo al punto di rotturaLa recente richiesta di Brooklyn Beckham di essere contattato esclusivamente tramite avvocato ha sorpreso e profondamente colpito David e Victoria Beckham.

David Beckham riappare dopo le pesanti accuse del figlio Brooklyn: la sua faccia dice tuttoDopo le recenti polemiche sollevate da Brooklyn Beckham sui social, David Beckham è tornato in pubblico per la prima volta.

