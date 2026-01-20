Negli ultimi anni, Meghan Markle è stata al centro di accuse di comportamento scorretto, culminate in un caso di presunto bullismo riportato dal Times nel marzo 2021. Il retroscena rivela dettagli sulle presunte angherie rivolte ai collaboratori durante il periodo dei Sussex in corte, alimentando discussioni sulla dinamica tra la duchessa e la famiglia reale, con particolare attenzione alle implicazioni di questi episodi nel contesto della monarchia britannica.

L’accusa di bullismo perseguita Meghan Markle da anni. Tutto iniziò nel marzo 2021, quando il Times riportò le storie delle presunte angherie subìte dai collaboratori della duchessa nel periodo i Sussex vivevano ancora a corte. Il Palazzo promise di svolgere un’indagine interna, ma non ne comunicò i risultati, lasciando la vicenda a metà e l’opinione pubblica piena di dubbi. Questa scelta potrebbe aver compromesso la reputazione di Meghan quasi quanto i racconti dei presunti atti di bullismo. Stando a nuove indiscrezioni la Regina, pur consapevole delle conseguenze sulla moglie di Harry, avrebbe ordinato lo stesso il riserbo per proteggere un altro membro della sua famiglia che rischiava di essere travolto dallo stesso scandalo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La regina Elisabetta e le accuse di bullismo contro Meghan. Spunta un nuovo retroscena

