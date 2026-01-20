Un provino di un attore ha avuto un effetto sorprendente, creando l’illusione di una rapina reale. La scena così autentica ha spinto i vicini a chiamare le forze dell’ordine. Un esempio di come la recitazione possa confondere la realtà, evidenziando l’importanza di pianificare attentamente le riprese e di informare preventivamente le persone coinvolte.

Un provino così realistico da sembrare una rapina vera, al punto da far scattare l’allarme tra i vicini e provocare l’ arrivo della polizia. È quanto accaduto a David Howell, attore australiano protagonista di un episodio surreale durante il casting della nuova miniserie Run, prodotta da BINGE. Howell stava sostenendo un provino per interpretare un rapinatore di banca quando la sua interpretazione, estremamente intensa e credibile, ha convinto alcune persone nei palazzi vicini che fosse in corso una vera rapina. Nel giro di pochi minuti, davanti allo studio di Sydney sono arrivate diverse pattuglie, compresa l’unità tattica della polizia, costringendo la produzione a chiarire l’equivoco. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - La rapina sembrava vera: il provino di un attore è così realistico che i vicini chiamano la polizia

Leggi anche: Genova, nascondeva due chili di cocaina e riforniva i pusher genovesi, ma i vicini chiamano la polizia

Leggi anche: Pino Insegno e la bugie di Mare fuori, lo chiamano a fare il prof della polizia penitenziaria. E parte la sfuriata: «Facciamo una fiction vera»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La rapina sembrava vera: il provino di un attore è così realistico che i vicini chiamano la polizia - Durante un casting a Sydney un attore interpreta un rapinatore con tale realismo che i vicini chiamano la polizia: arrivano le unità speciali. cinemaserietv.it

Durante una rapina in Alabama, il ladro urlò a tutti in banca: "Non muovetevi! I soldi appartengono allo Stato, le vostre vite appartengono a voi." Tutti in banca si sdraiarono in silenzio. Questo si chiama "Cambiare il modo di pensare" - cambiare la mentalità tra - facebook.com facebook