La Quinta Corda | a Giugliano la musica della memoria in concerto
Il 23 gennaio, presso l’Ex Chiesa della Maddalena a Giugliano, si terrà il secondo concerto della rassegna “Musica in… Corso”. L’evento, intitolato “La Quinta Corda”, presenta un approfondimento sulla storia del violino suonato ad Auschwitz, offrendo un’occasione di riflessione sulla memoria attraverso la musica. Un appuntamento dedicato a riscoprire il ruolo dello strumento nel contesto storico e culturale.
Il 23 gennaio, presso l'Ex Chiesa della Maddalena, il secondo appuntamento della rassegna "Musica in. Corso" dedicato alla storia del violino che suonò ad Auschwitz. GIUGLIANO IN CAMPANIA – In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, la Pro Loco Città di Giugliano presenta il secondo incontro della rassegna musicale "Oltre la lezione.". L’appuntamento, intitolato "La Quinta Corda: il violino che suonò ad Auschwitz", si terrà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 18:00 nella suggestiva cornice dell'Ex Chiesa della Maddalena (Corso Campano, 211). Protagonisti della serata saranno i docenti dell’Istituto Comprensivo "G. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Venerdì 23 Gennaio 2026 alle ore 18:00, presso la Ex Chiesa della Maddalena, si terrà il 2° incontro della rassegna "Oltre la lezione..." promossa dalla Pro Loco Città di Giugliano in collaborazione con l’Amministrazione comunale. "La Quinta Corda - Il violino - facebook.com facebook
