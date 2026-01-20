La Puglia del wedding da domani a New York Seconda rassegna dedicata all' organizzazione dei matrimoni

Da domani a New York prende il via la seconda edizione di PWD–Puglia Wedding Destination 2026, un workshop B2B dedicato all’organizzazione di matrimoni. L’evento, realizzato in collaborazione con Regione Puglia, Pugliapromozione e il New York Times, coinvolge 30 buyer nordamericani e 22 operatori pugliesi, promuovendo il marchio Puglia come destinazione ideale per i matrimoni.

Di seguito il comunicato: Prende il via domani 21 gennaio al New York Times Building PWD–Puglia Wedding Destination 2026 – 2 nd Edition, un workshop B2B con 30 buyer nordamericani e 22 seller pugliesi, un’iniziativa in collaborazione tra Regione Puglia, Pugliapromozione e il New York Times, con il patrocinio di ENIT SpA e la partecipazione di Aeroporti di Puglia e Confindustria Puglia, sezione Turismo. L’evento, nel grattacielo del New York Times disegnato da Renzo Piano (620 8th Avenue, Manhattan) offre l’opportunità alle più qualificate imprese pugliesi specializzate nel Wedding – la filiera produttiva dedicata ai matrimoni – di presentare la propria offerta a 30 buyer e operatori internazionali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

