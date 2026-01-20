La Protezione Civile si rimangia la privacy | i video del Cts alla commissione Covid

La Protezione Civile ha condiviso i video delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, in risposta alla richiesta del Giornale e di altre testate. Questi materiali, che documentano le decisioni prese durante le riunioni sul lockdown e altre misure restrittive adottate durante la pandemia, sono ora disponibili alla Commissione Covid. La pubblicazione solleva interrogativi sulla gestione della privacy e sulla trasparenza delle scelte fatte in quel periodo.

Come anticipato ieri, anche il Giornale aveva presentato richiesta per avere i video delle riunioni del Cts nelle quali si decisero le misure restrittive che abbiamo conosciuto in pandemia come il lockdown. A differenza di quanto documentato ieri, la risposta al Giornale è stata molto diversa. Non sono più stati opposti motivi di privacy ma di opportunità: «L’accesso civico può essere rifiutato se necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici, inerenti al regolare svolgimento di attività ispettive», la formula standardizzata e impersonale scelta dalla Protezione Civile che vorrebbe differire la pubblicazione delle riunioni del Cts fino alla “comunicazione ufficiale degli esiti” della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

