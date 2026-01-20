Per il 2026, la proroga dell’indennità per l’uscita anticipata dal lavoro introduce alcune novità, mantenendo invariati i requisiti contributivi e il tetto dell’assegno a 1.500 euro. Questa conferma riguarda anche l’Ape sociale, che prosegue la sua validità. Di seguito, una panoramica chiara e dettagliata su come funziona e chi può beneficiarne.

A nche per il 2026, l’Ape sociale viene confermata. La sua proroga, tuttavia, non è passata sotto silenzio. Negli ultimi mesi il dibattito sulle pensioni si è acceso molto e, in particolare, sull’Ape sociale hanno fatto discutere l’innalzamento progressivo dell’età di accesso, l’esclusione di molti lavoratori e il tetto massimo dell’assegno, fissato a 1.500 euro lordi mensili e giudicato insufficiente da sindacati e associazioni. Per rassicurare, l’Inps ha pubblicato la circolare che riapre ufficialmente le domande per l’Ape sociale 2026, confermando, però in questo modo, una misura che continua a essere vista come un compromesso: utile per alcune categorie fragili, ma lontana da una vera riforma strutturale del sistema previdenziale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La proroga dell'indennità per l'uscita anticipata dal lavoro per il 2026 introduce alcune novità, ma conferma i requisiti contributivi e mantiene il tetto dell'assegno a 1.500 euro. Una panoramica completa su come funziona e chi può richiederla

