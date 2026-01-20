In questa puntata di La Promessa, María comunica a Lorenzo di essere incinta, rivelando dettagli sulla notte in cui non fu libera. Un episodio che segna una svolta significativa nella trama, portando alla luce aspetti inediti dei protagonisti e delle loro storie. Un racconto che approfondisce le tensioni e i drammi personali, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, in linea con le atmosfere di questa soap.

La nuova drammatica svolta de La Promessa vede María annunciare la gravidanza di Lorenzo e raccontare che quella notte non fu libera. Tensioni, dubbi e futuri scontri nella tenuta. Nella quiete apparente della tenuta dove si svolge La Promessa sta per deflagrare una delle rivelazioni più intense e destabilizzanti degli ultimi tempi nella narrazione. Le anticipazioni provenienti dalla versione spagnola raccontano che María, dopo un lungo e doloroso conflitto interiore, ha finalmente deciso di parlare e di rivelare un elemento destinato a ribaltare equilibri e rapporti tra i personaggi principali: è in attesa di un bambino, e il padre è Lorenzo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - LA PROMESSA SCHOCK URGENTE: MARIA INCINTA DI LORENZO!

Leggi anche: La Promessa Anticipazioni Spagnole: Maria Fernandez è incinta!

Leggi anche: Anticipazioni La Promessa: María incinta sconvolge Samuel, fede e amore in rotta di collisione

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

LA PROMESSA SCHOCK URGENTE: MARIA INCINTA DI LORENZO!