La Preside Josi Della Ragione e il sindaco di Bacoli affrontano con fermezza gli stereotipi su Napoli e il Sud, sottolineando come queste aree non siano sinonimo di degrado o emergenza, ma rappresentino risorse e realtà complesse. Il loro intervento invita a superare rappresentazioni superficiali, promuovendo una visione più equilibrata e rispettosa delle città e delle comunità del Mezzogiorno.

Un intervento netto, affidato a un post su Facebook, che riapre il tema della rappresentazione mediatica di Napoli, della sua provincia e del Mezzogiorno. A scriverlo è Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli, impegnato da anni in un percorso di trasformazione e valorizzazione del territorio. Il riferimento è alla fiction che sta andando in onda su Rai 1, dedicata alla storia della preside di Caivano, Eugenia Carfora, interpretata da Luisa Ranieri, definita dallo stesso Della Ragione “bella” e “intensa”, ma accompagnata da una domanda che va oltre il singolo racconto:«Fino a quando la nostra provincia sarà raccontata così? Quale disgrazia abbiamo passato, noi napoletani, noi meridionali, per essere mostrati all’umanità sempre e solo come l’inferno del mondo?». 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - ‘La Preside’, Josi Della Ragione contro gli stereotipi su Napoli: “Non siamo l’inferno del mondo”

Campi Flegrei, il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione: «Fermi lavori su vie fuga e costoni, si acceleri»Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha annunciato che i lavori su vie di fuga e costoni nei Campi Flegrei sono temporaneamente sospesi, in attesa di ulteriori valutazioni.

Leggi anche: Elezioni regionali 2025. Roberto Fico e Josi Della Ragione al fianco di Virginia Crovella e Francesco Apperti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Preside, il sindaco di Bacoli sulla serie Tv: «Fino a quando Caivano dovrà essere metafora di Inferi?» - La storia della serie TV La preside di Caivano raccontata su Rai 1 è una storia di resistenza e di riscatto sociale, ma è proprio da questo racconto che il sindaco ... msn.com

Fiction La preside, l’attacco del sindaco di Bacoli su Caivano: Fin quando ci mostreranno come l’inferno? - Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione sulla fiction in onda su Rai1: Qualcuno ci dica fino a quando Caivano dovrà essere metafora di Inferi ... fanpage.it

Serie tv 'La Preside', l'attacco del sindaco di Bacoli: 'Fin quando ci mostreranno come l'inferno'. Le parole di Josi della Ragione su Facebook: 'Basta raccontare così la nostra provincia' facebook