La Preside il sindaco di Bacoli sulla serie Tv | Fino a quando Caivano dovrà essere metafora di Inferi?

La serie TV su Rai 1 che vede protagonista la preside di Caivano affronta temi di resistenza e riscatto sociale. Il sindaco di Bacoli commenta la rappresentazione, chiedendosi fino a quando Caivano dovrà essere considerata una metafora di Inferi. Un racconto che mette in luce le sfide e le speranze di un territorio spesso associato a problemi sociali, invitando a riflettere sulla realtà e sulle prospettive di cambiamento.

La storia della serie TV "La preside" di Caivano raccontata su Rai 1 è una storia di resistenza e di riscatto sociale, ma è proprio da questo racconto che il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione in un lungo post Facebook si chiede: «Fino a quando la nostra provincia sarà raccontata così? Quale disgrazia abbiamo passato, noi napoletani, noi meridionali, per essere mostrati all'umanità, dai Tg alle serie televisive, sempre e solo come l'inferno del mondo? Con il solito schema, oramai consolidato: un popolo di trogloditi, di delinquenti, che qualcuno deve riscattare dal baratro. Gente che non sa parlare, ma urla, gesticola.

