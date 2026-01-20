La Preside il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione sulla fiction | Bella ma la provincia di Napoli non è l' inferno

La Preside, il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, commenta la fiction su Caivano, definendola “bella e intensa”. Tuttavia, sottolinea come il racconto televisivo continui a presentare un’immagine distorta della provincia di Napoli e del Sud, contribuendo a stereotipi che non rispecchiano la realtà di queste aree.

Il racconto televisivo de “La Preside” su Caivano è “bello e intenso”, ma continua a restituire un’immagine distorta della provincia di Napoli e del Sud. A dirlo è Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli, che in un post sui social critica il modo in cui Napoli e la Campania vengono rappresentate da.🔗 Leggi su Napolitoday.it

‘La Preside’, Josi Della Ragione contro gli stereotipi su Napoli: “Non siamo l’inferno del mondo”La Preside Josi Della Ragione e il sindaco di Bacoli affrontano con fermezza gli stereotipi su Napoli e il Sud, sottolineando come queste aree non siano sinonimo di degrado o emergenza, ma rappresentino risorse e realtà complesse.

