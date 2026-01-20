La Polizia Locale di Napoli compie 165 anni | cerimonia col Sindaco Manfredi e il cardinale Battaglia

La Polizia Locale di Napoli celebra 165 anni dalla sua fondazione con una cerimonia presso la Pontificia Reale Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, alla presenza del Sindaco Manfredi e del Cardinale Battaglia. Un’occasione per ricordare il ruolo storico e istituzionale di questo corpo di polizia nella città, sottolineando l’importanza del servizio pubblico e della sicurezza cittadina.

La cerimonia per i 165 anni della fondazione della Polizia Locale di Napoli nella Pontificia Reale Basilica di San Giacomo degli Spagnoli.

