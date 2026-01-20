La politica si unisce per l' Iran | Brescia è con voi

In un gesto di solidarietà, Brescia si unisce all’Iran con una manifestazione pacifica. La piazza, priva di simboli politici, si riempie di tricolori iraniani, immagini dei giovani caduti e di cittadini che esprimono il loro sostegno. Un momento di unità che supera le divisioni, mostrando vicinanza e solidarietà verso chi lotta per la libertà e i diritti fondamentali in Iran.

Piazza gremita e senza bandiere di partito per la manifestazione voluta dalle opposizioni e accolta da tutta la città. Castelletti e Moraschini: "La libertà non ha passaporto" Una piazza spogliata delle bandiere di partito e riempita, invece, dai tricolori orizzontali dell’Iran, dalle fotografie dei giovani caduti per opporsi al regime e da centinaia di cittadini. Largo Formentone si è presentata così questa sera: un mosaico di volti e cartelli che ritraggono i ragazzi morti, dispersi o imprigionati durante le proteste. A terra, il profilo dell'Iran disegnato con decine di lumini dalla comunità iraniana bresciana ha fatto da bussola a una manifestazione che è riuscita in un’impresa politica non scontata: una convergenza inedita e totale.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Iran, la politica italiana si stringe al popolo in protesta: “L’Europa agisca per vie diplomatiche”La politica italiana si mostra vicina ai manifestanti iraniani, esprimendo solidarietà e incoraggiando l’Europa a intraprendere azioni diplomatiche.

