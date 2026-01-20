La più forte tempesta solare da 20 anni sta investendo la Terra proprio ora

Attualmente, la Terra si trova sotto l’effetto di una delle più intense tempeste solari degli ultimi vent’anni. Questo fenomeno, causato da un’intensa attività solare, sta influenzando l’ambiente spaziale e potrebbe avere effetti sui sistemi tecnologici e sulle comunicazioni. È importante monitorare gli sviluppi per comprendere eventuali impatti e adottare le necessarie precauzioni.

Il nostro pianeta è attualmente bersaglio di una delle più violente manifestazioni energetiche che il Sole possa scagliare nello spazio. A causa di una colossale esplosione sulla superficie solare e di uno squarcio nella sua atmosfera, stiamo attraversando una tempesta geomagnetica di classe G4. Si tratta di un evento classificato come “severo”, capace di generare forti correnti elettriche nel suolo e nell’aria, con il rischio concreto di mandare in tilt le infrastrutture delle reti elettriche terrestri. Gli scienziati non escludono che l’intensità possa salire fino al livello G5, la categoria massima, già responsabile delle incredibili aurore che hanno tinto i cieli di rosso nel maggio 2024. 🔗 Leggi su Cultweb.it

La più grande Tempesta Solare degli ultimi anni sta colpendo la Terra e creerà aurore borealiUna potente tempesta solare di livello 4 su 5 ha recentemente interessato la Terra, generando effetti sulla nostra ionosfera.

Tempesta solare colpisce la Terra, è la più potente degli ultimi 20 anni: e l’aurora boreale illumina i cieliUna tempesta solare di forte intensità sta interessando la Terra, risultando la più potente degli ultimi vent’anni, secondo il Space Weather Prediction Center del National Weather Service.

