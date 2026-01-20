La pax fra Cosa nostra e stidda per fare affari con la droga | 7 condanne e 2 assoluzioni

L'inchiesta sull'alleanza tra Cosa nostra e stidda, ricostruita nell'inchiesta "Condor", regge in appello ma con pene più contenute e due assoluzioni. La corte d'appello di Palermo ha infatti ridotto le condanne per sei dei sette imputati e prosciolto Baldo Carapezza e Rosario Patti.

