La pax fra Cosa nostra e stidda per fare affari con la droga | 7 condanne e 2 assoluzioni

L’inchiesta sull'alleanza tra Cosa nostra e stidda, ricostruita nell’inchiesta “Condor”, regge in appello ma con pene più contenute e due assoluzioni. La corte d’appello di Palermo ha infatti ridotto le condanne per sei dei sette imputati e prosciolto Baldo Carapezza e Rosario Patti.L'alleanza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Argomenti discussi: Il processo Hydra ha svelato la pax criminale tra mafie in Lombardia: perché cambierà la lotta alla criminalità.

Alla presentazione dell’intervento ritrovato di Paolo Borsellino su “mafia e potere” anche il procuratore de Lucia: “Oggi Cosa nostra più debole, si riorganizza attraverso ritorno al traffico della droga” - facebook.com facebook

#Tg2Dossier, "GIUSEPPE CHE SCONFISSE COSA NOSTRA" 30 anni fa, l' #11gennaio1996, l'omicidio di Giuseppe Di Matteo, rapito a 12 anni da Cosa Nostra nel 1993 perché suo padre collaborava con la giustizia. Oggi ore 18,00 @RaiDue @RaiPlay x.com