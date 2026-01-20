La nutrizionista risponde Come risolvere quella voglia di mangiare schifezze?

La voglia di consumare cibi poco salutari può derivare da diversi fattori, tra cui abitudini alimentari, stress o squilibri nutrizionali. Comprendere le cause di questa fretta di comfort è il primo passo per gestire meglio le proprie scelte alimentari. La dottoressa Almondo fornisce chiarimenti utili per affrontare queste sensazioni e promuovere un rapporto equilibrato con il cibo, senza ricorrere a strategie drastiche.

C ara Dottoressa Almondo, perché più mangio schifezze e più mi viene voglia di mangiarne sempre più spesso? E ancora: perché mi piacciono sempre meno i cibi “sani? È che faccio molta fatica a controllarmi. grazie, Lorenza Dieta Mediterranea: sfatare le fake news per mangiare sano X Come risolvere quella voglia di mangiare “schifezze”?. La sensazione che descrivi è purtroppo molto comune ed è una delle cause più importanti della difficoltà a riprendere a mangiare “pulito” dopo un periodo in cui ci siamo lasciati andare o con conseguenze ancora più impattanti e dannose per la salute dei bambini ormai abituati a merendine e cibi pronti (perdendo così buone opportunità di fare educazione elementare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

