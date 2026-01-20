La musica Yiddish protagonista del concerto del sabato al Conservatorio Cantelli

Il Conservatorio di Novara presenta il concerto di sabato intitolato

"La musica della memoria" è il nuovo appuntamento dei Concerti del Sabato del Conservatorio di Novara.Sabato 24 gennaio, alle 17, sul palco dell'auditorium del Cantelli musiche e parole della tradizione ebraica Yiddish tra melodie d'autore, canti popolari e nuove composizioni sul solco di una.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Musica: al Conservatorio Cantelli arpa e corno insieme per i Concerti del SabatoIl Conservatorio Cantelli di Novara ospita il tradizionale appuntamento con i Concerti del Sabato, offrendo un evento musicale dedicato all'arpa e al corno.

In occasione del XXVI Giorno della Memoria, la musica klezmer e yiddish diventa voce di ricordo, identità e resilienza. Il concerto propone un viaggio sonoro nelle tradizioni musicali dell’Europa orientale e della cultura ebraica, intrecciando melodie cariche di facebook