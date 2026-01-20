La musica entra in ospedale

La musica può offrire conforto e sollievo anche in contesti sanitari. All’ospedale di Lecco, è stata avviata una rassegna di concerti dedicata ai pazienti oncologici, con l’obiettivo di migliorare l’atmosfera e favorire il benessere. Gli eventi, aperti a tutti, rappresentano un’occasione di ascolto e di umanizzazione delle cure, mettendo al centro il valore terapeutico della musica in un contesto ospedaliero.

Musica negli ospedali, una rassegna di concerti dedicata ai pazienti oncologici dell' ospedale di Lecco ma aperti a tutti. È un'iniziativa dal profondo risvolto sociale, volta all'umanizzazione delle cure. Il prossimo appuntamento è per domani alle 18.30 nella Cappella dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco con i musicisti dell' Orchestra di Bellagio e del lago di Como, diretta dal maestro Alessandro Calcagnile, che si cimenteranno con il mito di Orfeo. L'Orfeo di Alessandro Scarlatti, una serie di cantate tra le più note "Così dicendo il gran cantor" e "Sì, pietà de' miei martiri". Il mito racconta di Orfeo, poeta e musico straordinario, capace con il suo canto di commuovere uomini, animali e persino le divinità.

