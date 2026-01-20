Il franchise de La Mummia potrebbe presto tornare sul grande schermo. Dopo molte voci di corridoio, si parla di un sequel che potrebbe includere nuovamente Brendan Fraser e forse anche Dwayne

Il franchise de La Mummia sta per risvegliarsi? Da mesi circolano indiscrezioni sempre più insistenti su un possibile nuovo capitolo della saga che ha ridefinito l’avventura negli anni ’90 e 2000. Dopo anni di silenzio, i protagonisti originali e persino le grandi star degli spin-off sembrano pronti a rispolverare l’attrezzatura da archeologi. Il ritorno degli O’Connell: Brendan Fraser e Rachel Weisz in trattativa?. Secondo un’indiscrezione lanciata da Deadline, la Universal Pictures sarebbe in contatto con Brendan Fraser e Rachel Weisz per riportare sul grande schermo i leggendari Rick ed Evie O’Connell. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La Mummia 4: Con Brendan Fraser anche The Rock tornerà nel sequel? Ecco cosa sappiamo

Leggi anche: La Mummia è riesumata: un nuovo sequel con Brendan Fraser e Rachel Weisz è in preparazione

Leggi anche: La Mummia 4: il film con Brendan Fraser e Rachel Weisz è ufficiale!

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

La mummia 4: Universal vuole anche Dwayne Johnson e pensa a nuovo film del re scorpione - L'articolo La Mummia 4: Universal vuole anche Dwayne Johnson e pensa a nuovo film del Re Scorpione proviene da Il Cineocchio. msn.com