La moglie di Sarcina | Denuncerà Incorvaglia per diffamazione Le buttò i vestiti dopo il tradimento con Scamarcio

Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, risponde alle accuse di Clizia Incorvaia, che ha diffamato il cantante e ha dichiarato di essere stata vittima di violenza. La modella nega le affermazioni, precisando di non aver mai subito o assistito a comportamenti aggressivi da parte di Sarcina. La questione si arricchisce di dettagli sulla vicenda, che coinvolge anche altre figure pubbliche, e sarà oggetto di eventuali azioni legali.

Nayra Garibo difende suo marito Francesco Sarcina dalle accuse di Clizia Incorvaia. A Fanpage.it, la modella smentisce episodi di violenza: "Non le bruciò le scarpe come dice, né l'ha mai toccata. Buttò i suoi vestiti dopo il tradimento con Scamarcio". E annuncia la prossima mossa del leader de Le Vibrazioni: una denuncia per diffamazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

La moglie di Sarcina attacca Clizia Incorvaia dopo Verissimo: “Marea di falsità. È disposta a tutto per andare in tv”Dopo l'intervista di Clizia Incorvaia a Verissimo, Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha contestato le affermazioni fatte in trasmissione, definendole false e accusandola di essere disposta a tutto pur di apparire in tv.

Memo Remigi: “Con Barbara d’Urso fu amore vero. In quel periodo mia moglie mi buttò fuori casa”Memo Remigi rivela un aspetto della sua vita privata, ricordando il periodo con Barbara d’Urso.

