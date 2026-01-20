Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina dal 2024, ha risposto alle recenti dichiarazioni di Clizia Incorvaia, ex di Sarcina, apparse a Verissimo. La discussione riguarda il rapporto tra Incorvaia e il cantante, definito da lei stesso complicato, e le tensioni sulla gestione della figlia Nina. La replica di Garibo evidenzia come le parole di Incorvaia abbiano suscitato forte reazione, sottolineando le delicate dinamiche familiari coinvolte.

N on si è fatta attendere la replica di Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, alle dichiarazioni di Clizia Incorvaia, che domenica 18 gennaio, ospite di Verissimo, aveva definito «tossico» il rapporto con il cantante (con cui è stata sposata dal 2015 al 2019) e con cui i rapporti restano difficili per via della gestione della figlia Nina, che oggi ha 10 anni. Funerali Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia: «Vi racconto il messaggio d’amore lasciato ai nipoti» X Leggi anche › Clizia Incorvaia: «Con Francesco Sarcina fu un amore tossico» Nayra Garibo a Clizia Incorvaia: «Non ti vergogni?». «Ma non ti vergogni?», ha scritto Nayra Garibo in una Storia pubblicata su Instagram rivolgendosi a Clizia Incorvaia (impossibile equivocare considerando il repost dell’intervento dell’influencer in trasmissione), «Stai parlando di mio marito e del padre di altri due bambini di cui una è mia figlia e loro meritano rispetto e vanno tutelati», ha attaccato la modella. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La modella, moglie del cantante dal 2024, via social ha attaccato Clizia Incorvaia, ex di Sarcina. Ecco cosa ha detto e perché è tanto arrabbiata

