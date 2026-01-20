La millesima versione seminata da Di Pietro sul suicidio di Gardini

Di Pietro ha riproposto una versione del suicidio di Raul Gardini, con dettagli inediti e confusi. In un contesto di inverno in Molise, tenta di ricostruire la vicenda, coinvolgendo colleghi e ricostruzioni contrastanti. La narrazione si intreccia con dubbi e ritrattazioni, lasciando aperti molti interrogativi su quella tragica fine e sulle diverse interpretazioni emerse nel tempo.

I suoi campi riposano a maggese (è inverno anche in Molise) e Antonio Di Pietro ha pensato di seminare la millesima versione del suicidio di Raul Gardini nelle serre del Corriere della Sera, dopato da un paio di colleghi che cercavano una notizia che non c'è: "Spostai io quella pistola", dice ora, poi subito corregge: "L'avevano già spostata, io l'ho presa con il fazzoletto". Trentatré anni dopo, la notizia sarebbe questa: ma è solo l'ennesima variante di un racconto che Di Pietro riscrive da decenni sempre con lo stesso obiettivo: che non è spiegare perché Gardini si sia ucciso, ma perché lui non avrebbe potuto impedirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La millesima versione seminata da Di Pietro sul suicidio di Gardini Il suicidio di Raul Gardini, la rivelazione di Di Pietro: «Fu io a spostare la pistola»Raul Gardini, noto imprenditore e figura di spicco nel settore chimico e agroalimentare, morì prima di essere ascoltato nell’ambito dell’inchiesta Mani pulite. Il suicidio di Raul Gardini, la rivelazione di Di Pietro: «Fui io a spostare la pistola»Il suicidio di Raul Gardini, avvenuto prima di essere ascoltato nell’ambito di Mani pulite, ha suscitato molte discussioni. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Brownies variegati cacao & vaniglia. Per realizzarli ho preparato due impasti e poi ho proceduto alla variegatura. Tra le foto ricetta e procedimento della versione al cacao. Per quella bianca, ho sostituito i 70 gr di cacao con altrettanta farina. Provateli perché s - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.