La mia vita tra i selvaggi Realtà senza sentimentalismi
Di Shirley Jackson “Vita tra i selvaggi” appare per la prima volta nel 1953. Ora esce per Adelphi. E sulla sua attualità interroghiamo l’impeccabile traduttrice Monica Pareschi. A cominciare dalle prime pagine, il problema per una squattrinata famiglia americana di trovare casa ad un affitto accettabile stabilisce subito consonanza con l’oggi? "Problema sempiterno. Molto serio, seppur la narratrice spinga sul tasto del paradossale-comico". Facendoci entrare in una casa stregata? "Infatti, oltre ai pipistrelli in soggiorno, ci vengono mostrati mobili che si muovono, forse mossi da spiriti maligni (o per l’inclinazione del pavimento). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
