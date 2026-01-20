La maschera funebre di Lorenzo de’ Medici fedele alla bruttezza dell’originale

Fino ad aprile, gli Uffizi ospitano la mostra “Cera sic! una volta”, dedicata alle collezioni ceroplastiche. Tra le opere esposte, spicca la maschera funebre di Lorenzo de’ Medici, fedele alla bruttezza dell’originale. Curata da Valentina Conticelli, Andrea Daninos e Simone Verde, l’esposizione offre un’ampia panoramica sulla lavorazione e l’uso della cera nell’arte e nella memoria storica.

Lorenzo fu, fino alla morte, a 43 anni, il signore di Firenze, l'uomo in cui si incarnò la rinascita al colmo dello splendore.

Maschera funebre rinvenuta nella tomba n. 154 della necropoli di Ekven (I sec. a.C. – I sec. d.C.), cultura Old Bering Sea (V sec. a.C. – XIV sec. d.C. ca.). National Museum of Natural History, Arctic Studies Center, Smithsonian Institution, Washington, DC, USA. facebook

