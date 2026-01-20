La mareggiata al porto di Catania l’onda travolge le barche e chi riprende col telefono – Il video

Il ciclone Harry sta interessando le regioni di Sicilia, Calabria e Sardegna, provocando forti mareggiate e raffiche di vento intense. Al porto di Catania, le onde hanno travolto alcune imbarcazioni, mentre alcuni testimoni hanno ripreso l’evento con i telefoni. Un fenomeno naturale che evidenzia la potenza delle condizioni meteo estreme in questa regione.

Il ciclone Harry sta flagellando Sicilia, Calabria e Sardegna con raffiche violente e mareggiate eccezionali. Particolare allarme nei porti, dove le condizioni del mare hanno raggiunto livelli critici. A Catania, un video diventato virale sui social documenta l’impatto devastante di un’onda contro le barriere frangiflutti del porto: le immagini mostrano la forza dell’acqua che travolge persino chi stava filmando la scena. Le autorità portuali hanno diramato allerte in tutta la regione mentre il maltempo continua a imperversare. Onde alte decine di metri devastano la costa di Taormina. La baia di Mazzarò e Isolabella hanno subito l’assalto di onde che hanno raggiunto altezze di decine di metri.🔗 Leggi su Open.online

Violenta mareggiata invade la strada e travolge le auto a Scilla, il video del pericolo (scampato)Lo scorso fine settimana, la Calabria è stata interessata da intense perturbazioni, con forti venti e precipitazioni sulla costa tirrenica.

Dalla mareggiata danni al cantiere del molo, recuperati i blocchi di cemento pericolosi per le barcheA Cesenatico, in seguito alle intense mareggiate, sono stati recuperati i blocchi di cemento pericolosi dal cantiere del Molo di Levante, assicurando maggiore sicurezza per la navigazione e proteggendo le barche in zona.

