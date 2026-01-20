La mappatura della città Super tecnologie all’opera

La mappatura della città rappresenta un passaggio fondamentale per migliorare la pianificazione e la gestione urbana. Con l’utilizzo di tecnologie avanzate, la Volterra-Detroit Foundation avvia la sua decima annata di attività sul colle, consolidando un percorso di innovazione e collaborazione. Questo processo mira a raccogliere dati essenziali per uno sviluppo più sostenibile e consapevole, contribuendo a un miglioramento complessivo della qualità della vita locale.

VOLTERRA Entra nel vivo la fase organizzativa per il decimo anno di attività della Volterra-Detroit Foundation sul colle. È stata infatti ufficializzata l'apertura delle procedure di iscrizione per l'International Digital Preservation Workshop 2026, l'iniziativa di punta che si terrà dal 12 al 24 aprile prossimi. Il programma segna un traguardo significativo per un percorso di ricerca iniziato nell'ottobre 2016, quando un team di professionisti e ricercatori internazionali scelse il colle volterrano come laboratorio per testare le nuove frontiere della conservazione digitale. In questi dieci anni, l'attività sistematica di rilievo ha prodotto risultati che hanno superato i confini accademici, venendo riconosciuti da quasi 40 pubblicazioni scientifiche internazionali e ottenendo uno dei quattro premi mondiali del Technology in Architectural Practice Innovation Awards, assegnato dal prestigioso American Institute of Architects (AIA).

