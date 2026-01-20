La macchina del ’furbetto’ finisce all’asta

Una vettura coinvolta in comportamenti irregolari è stata posta all'asta dopo aver continuato a circolare nonostante fosse già stata fermata e sottoposta a sequestro. L'auto, nonostante le precedenti violazioni, è stata trovata in circolazione, evidenziando una condotta poco responsabile. Questa vicenda sottolinea l'importanza di rispettare le norme stradali e le procedure legali per evitare sanzioni e conseguenze più gravi.

Andava tranquillamente in giro nonostante fosse già stato fermato alla guida senza patente e con l'auto già sottoposta a fermo. Una pattuglia della polizia Locale di Brugherio, da sempre impegnata in costanti controlli stradali che rientrano nell'attività di prevenzione finalizzata a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza della circolazione stradale, soprattutto nei confronti di comportamenti reiterati e potenzialmente pericolosi, ha fermato in via San Carlo un 40enne residente in città alla guida di una Bmw X1. Dagli accertamenti è emerso un quadro decisamente grave: il veicolo risultava sottoposto sia a fermo fiscale sia a fermo amministrativo, ma circolava ugualmente.

