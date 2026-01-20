La loro ossessione è il nostro bene

L'attenzione alle questioni di sicurezza, difesa e stabilità economica è diventata centrale nel dibattito europeo. Dopo anni di discussioni su regolamentazioni e politiche interne, si torna a concentrarsi su temi fondamentali come la gestione dei confini, la cooperazione internazionale e il debito europeo. Questa svolta riflette l'importanza di un approccio più pragmatico e condiviso per affrontare le sfide di oggi e garantire un futuro più stabile e sicuro per l’Europa.

Da quando c'è Trump, in Europa non si parla più di fesserie. Come abbiamo fatto negli ultimi anni. Dopo harakiri come Green Deal e immigrazione senza limiti, finalmente smettiamo di misurare la lunghezza dei pesci rossi e regolamentare i regolamenti, ma parliamo di Guerra e di Pace, difesa comune, pericolo islamista, confini sicuri e, pur senza nominarli, eurobond, cioè debito europeo. Basterebbe questo a sperare che duri a lungo il presidente degli Stati Uniti. Anche se devo ammettere che un difetto ce l'ha: tiene unita la sinistra. Che lo tratta da matto e invece gli deve tutto. A lui e all'altra ossessione che ha: Giorgia Meloni.

