La Livio Neri inizia l’anno col sorriso Buoni risultati da tutte le giovanili

La Livio Neri apre il 2026 con risultati positivi nel settore giovanile, evidenziando il buon lavoro svolto sotto canestro. Tra le festività natalizie e gli inizi dell’anno, la squadra ha ottenuto riconoscimenti e progressi significativi, confermando l’impegno e la crescita dei giovani atleti. Un avvio di anno che testimonia la solidità del settore giovanile e la costante attenzione allo sviluppo dei talenti.

E’ il momento di raccogliere i frutti del lavoro svolto sotto canestro per il settore giovanile della Livio Neri, che tra le festività natalizie e i primi appuntamenti del 2026, ha collezionato una serie di soddisfazioni. "Abbiamo trascorso giornate intense - sorride il responsabile del settore under Andrea Neri - in diversi campi del territorio. Partendo dal gruppo under 13 gold, è giusto segnalare i riconoscimenti personali raccolti da Lorenzo Gabanini, Carlo Angelini e Samuele Giunchi, che hanno partecipato al prestigioso Torneo Garattoni organizzato a Rimini e che ha visto la partecipazione di 16 ottime squadre arrivate da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

