A Davos, nel cuore delle Alpi svizzere, si è svolto il dialogo tra Ursula von der Leyen e Bessent, che ha citato un monito di Draghi. La discussione ha attirato l’attenzione su temi chiave per l’Europa, evidenziando le sfide e le prospettive future. Un confronto che riflette le tensioni e le aspirazioni della leadership continentale nel contesto globale.

C’era attesa per Ursula von der Leyen, la voce dell’Europa che si è levata da Davos, nel cuore delle Alpi svizzere. Ma forse, il termometro è destinato a salire ancora, almeno fino a domani, ore 14.30, quando sul palco del World economic forum salirà Donald Trump. Sono giorni di grande confusione per il mondo, ancora incapacitato a decifrare lo scacchiere dell’Artico e i suoi possibili effetti collaterali sull’economia. Washington vuole la Groenlandia, per diverse ragioni. L’Europa non è disposta a cedere, almeno per ora. Il passo per una nuova e più devastante guerra commerciale è, dunque, breve. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La linea di Ursula e il monito di Bessent (che cita Draghi). Il botta e risposta a Davos

