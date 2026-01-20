La libertà come coerenza di vita L’eredità di Infantino secondo Rubbettino

La libertà come coerenza di vita rappresenta il tema centrale dell’eredità di Lorenzo Infantino, analizzata nel volume di Rubbettino. La Luiss celebra la figura di Infantino attraverso una commemorazione che unisce ricordo personale e riflessione pubblica, offrendo un’occasione per approfondire il suo contributo e il significato della libertà nel suo percorso.

La Luiss rende omaggio a Lorenzo Infantino con una commemorazione che intreccia memoria personale e riflessione pubblica. L’evento riunisce studiosi, allievi ed ex colleghi per ricostruire il profilo di un filosofo delle scienze sociali che ha segnato il dibattito sul liberalismo e sui limiti del potere. Un pensiero, il suo, maturato e insegnato per oltre quarant’anni proprio tra queste aule. Tra gli interventi, quello dell’editore Florindo Rubbettino assume un significato particolare. Allievo di Infantino, Rubbettino su Formiche.net ne ripercorre l’eredità intellettuale e umana a partire da un rapporto nato all’università e divenuto nel tempo una solida collaborazione culturale. 🔗 Leggi su Formiche.net

Argomenti discussi: La brutale coerenza del colonialismo; Nuovo vicesindaco a Villa, l'amarezza di Ada Pavone: Libertà e coerenza non pagano, lascio la Giunta; Libertà e solidarietà: perché Sturzo parla ancora all’Italia di oggi; Piano sicurezza: libertà civili e coesione sociale sacrificati sull’altare della repressione.

Il Paradosso della Tolleranza: come l'estremismo usa la libertà di parola per abolirla - Le democrazie occidentali sono sotto attacco dall'interno: gruppi radicali sfruttano le garanzie costituzionali per diffondere odio e silenziare ... affaritaliani.it

'Non comprendo fino in fondo tutto ciò che è successo. La coerenza e la libertà evidentemente non pagano', le parole di Pavone. Dietro la scelta del sindaco Caminiti...l'appoggio a Falcomatà alle regionali - facebook.com facebook

“Sassoli ha saputo incarnare con coerenza rara e preziosa il senso profondo delle istituzioni europee. Il suo europeismo era concreto, fondato sul lavoro giustizia diritti libertà e lotta alle disuguaglianze. Dobbiamo impegnarci per rendere l’Europa più democra x.com