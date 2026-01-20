La stagione 202021 ha rappresentato un punto di svolta per la Juventus e il calcio italiano. Con l’andamento attuale, si pone la domanda se i bianconeri possano ancora mantenere un posto tra le prime quattro forze della Serie A. Analizziamo i dati e le performance recenti per comprendere le possibilità di una eventuale esclusione dalla zona Champions League.

La stagione 202021 ha segnato una svolta per la Juventus e per il calcio italiano. Dopo nove scudetti consecutivi, il dominio dei bianconeri si è finalmente interrotto con un quarto posto, segnando la fine di un’era. Quella annata si è rivelata più di un semplice inciampo temporaneo. La Juventus ha poi chiuso ancora quarta nel 202122, è scivolata al settimo posto nel 202223, è risalita al terzo nel 202324 e nuovamente quarta nel 202425. Ora, a gennaio 2026, la Juventus occupa ancora il quarto posto. Con i margini tra qualificazione in Champions League e delusione sempre più sottili, si ripropone una domanda nota: la Juventus rischia davvero di finire fuori dalla top?4 della Serie A quest’anno? Ecco la nostra valutazione, realizzata in collaborazione con Tribuna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juventus rischia di finire fuori dalla top?4 della Serie A quest’anno?

