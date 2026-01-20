La giornata per combattere il cyberbullismo

Oggi si celebra la Giornata del Rispetto, un momento di riflessione sull’importanza di contrastare il cyberbullismo e ogni forma di discriminazione online e offline. È un’opportunità per sensibilizzare e promuovere comportamenti rispettosi, favorendo un ambiente digitale più sicuro e inclusivo per tutti. La tutela di un confronto civile e rispettoso rappresenta un passo fondamentale per una società più equa e consapevole.

Razzante* Oggi si celebra la Giornata del Rispetto, un'occasione per promuovere la lotta contro il bullismo, il cyberbullismo e, in generale, le discriminazioni che avvengono dentro e fuori la Rete. Il bullismo tradizionale si manifesta attraverso insulti, prese in giro, minacce o isolamento. Il cyberbullismo, invece, utilizza gli strumenti digitali per colpire: messaggi offensivi, diffusione di foto o video senza consenso o alterate, profili falsi creati per ridicolizzare, commenti discriminatori. La Rete amplifica l'impatto di tali azioni a causa della velocità con cui questi contenuti viaggiano, restano on-line e raggiungono una vasta platea.

