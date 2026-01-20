La vita non è certo stata generosa con Bahar. La protagonista del serial turco La forza di una donna ( Kad?n ) ha dovuto combattere, fin dai primi episodi, con molte avversità. Ma quello che la attende nella terza stagione non solo segnerà per sempre il suo destino, ma la porterà anche a compiere scelte fino a poco tempo prima impensabili. Scopriamo insieme cosa accadrà. Hatice e Sarp muoiono nelle prossime puntate La forza di una donna. Un doppio lutto segnerà per sempre la vita di Bahar nel corso della terza e ultima stagione La forza di una donna. La storyline prenderà il via nel momento in cui la protagonista accuserà un malore e cadrà a terra priva di sensi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni turche: Bahar affronta un doppio lutto e si allontana da Arif

Leggi anche: La Forza Di Una Donna 2, Anticipazioni Turche: Bahar Lascia Arif!

Leggi anche: La forza di una donna, anticipazioni 7 gennaio: Hatice e Bahar vengono licenziate, Arif affronta Sarp

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La forza di una donna: Le trame dal 19 al 24 gennaio Video; Nelle prossime puntate di La forza di una donna Sarp viene arrestato. Tutte le anticipazioni; La forza di una donna, anticipazioni 16 gennaio: Bahar sconvolta dalle foto mette in dubbio l'amore per Sarp; La forza di una donna: Sarp e l'offerta di Kismet Video.

La forza di una donna, anticipazioni di oggi (20 gennaio 2026): Nezir interviene alla festa di Doruk, resa dei conti sul denaro di Sarp - La festa di Doruk, che dovrebbe essere un momento di famiglia e normalità, si trasforma in un concentrato di tensione e imprevisti. Bahar non riesce più a trattenersi: le ... ilmessaggero.it

Nelle prossime puntate di La forza di una donna ?irin continua a spargere veleno in famiglia - È la serie turca più amata, eppure non ha mai lasciato la sua collocazione nel pomeriggio di Canale 5, alle 16.05. Almeno fino a questo ... iodonna.it

Cosa succederà la prossima settimana a Ecco le : -->> https://www.tvsoap.it/2026/01/la-forza-di-una-donna-anticipazioni-dal-26-al-31-gennaio-2026/ - facebook.com facebook