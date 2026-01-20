La forza di una donna anticipazioni 21 gennaio | Arif e Sarp si scontrano ancora Ceyda è l' unica felice
Mercoledì 21 gennaio, alle 16.05 su Canale 5, torna
La forza di una donna torna su Canale 5 anche mercoledì 21 gennaio alle ore 16.05 con una puntata carica di tensioni. Ecco cosa succederà nella dizi turca: le anticipazioni. Nella puntata de La forza di una donna in onda su Canale 5 martedì 21 gennaio alle 16.05, i sorrisi durano lo spazio di un attimo e lasciano presto il posto a rancori, decisioni drastiche e vecchi conti che tornano a galla. La cerimonia di Doruk, attesa e temuta, diventa il punto di rottura di equilibri già fragilissimi. E nel frattempo Nezir muove le sue pedine con la solita freddezza e Piril si prepara a voltare pagina nel modo più doloroso possibile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Nelle prossime puntate di "La forza di una donna" ?irin continua a spargere veleno in famiglia - È la serie turca più amata, eppure non ha mai lasciato la sua collocazione nel pomeriggio di Canale 5, alle 16.
