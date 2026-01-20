La forza del palco e del dialetto Pronta a entrare nelle scuole la storica compagnia della città

La compagnia teatrale di Massa si prepara a portare nelle scuole il valore del palco e del dialetto, elementi fondamentali dell’identità locale. Riconosciuta nel dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura 2028, questa tradizione radicata da oltre un secolo testimonia l’importanza del patrimonio culturale e linguistico della comunità. Un’occasione per riscoprire le radici e valorizzare il legame tra teatro e dialetto nel contesto della nostra città.

L'identità di un territorio, e lo ricorda anche il dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura 2028, passa anche attraverso il dialetto che ci riporta alle radici della nostra comunità e che rappresenta in abbinamento con il teatro una realtà che a Massa da oltre un secolo prospera grazie alle diverse compagnie che tengono viva la tradizione. Quest'anno si celebra fra l'altro il sessantennale della più longeva compagnia massese, quel Teatro Città di Massa che nel 1966, con una delle commedie più brillanti e di maggiore successo di Giovanni Jannello, vale da dire 'In te la cantina de Battì', iniziava la sua storia.

