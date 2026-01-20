La fiamma olimpica nel Veneto orientale | la tappa del 23 gennaio

Il 23 gennaio, la fiamma olimpica farà tappa nel Veneto orientale, proseguendo il suo percorso dopo Chioggia, Mestre e Venezia. Questa tappa rappresenta un momento importante nel viaggio verso le Olimpiadi invernali, unendo le comunità locali in un simbolo di unità e tradizione sportiva. La giornata offrirà l'opportunità di condividere un momento di partecipazione e di attenzione verso i valori olimpici.

Dopo Chioggia, Mestre e Venezia, la torcia delle Olimpiadi invernali attraverserà, nella giornata di venerdì 23 gennaio, l'area del Veneto orientale. Al mattino il percorso si svilupperà in due tappe, da Musile e San Donà di Piave e da Concordia Sagittaria a Portogruaro, con momenti speciali.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

La Fiamma olimpica è arrivata nel Ferrarese: entusiasmo per la prima tappaLa Fiamma olimpica ha fatto il suo ingresso nel Ferrarese, inaugurando la prima tappa della giornata a Comacchio.

La fiamma olimpica accende Viadana: sport, passione e orgoglio giallonero - Grande partecipazione a Viadana per il passaggio della fiamma olimpica: la città rende omaggio ai valori dello sport e alla sua tradizione rugbistica, con il Rugby Viadana 1970 protagonista nel Soladr ... tuttosport.com

La Fiamma Olimpica arriva nel Vicentino il 20 e 21 gennaio. Ecco le tappe e le info - E' stato presentato il percorso della tappa in terra vicentina della Fiamma Olimpica per le Olimpiadi invernali Milano cortina 2026. Martedì 20 gennaio, ... ecovicentino.it

Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross. . La Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa al Museo Internazionale della Croce Rossa a Castiglione delle Stiviere. È stata una grande emozione accogliere il fuoco di Olimpia al MICR, un ric - facebook.com facebook

La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 questa mattina sul massiccio del Monte Rosa x.com