La fiamma olimpica illumina il sogno è una Monza da medaglia d’oro | il 4 febbraio il passaggio della fiaccola

Il 4 febbraio Monza ospiterà il passaggio della fiaccola olimpica, un evento che rappresenta un momento di grande significato per la città. La fiamma accende il sogno di eccellenza e unisce la comunità in un’atmosfera di rispetto e riflessione. Un'occasione per vivere un’esperienza condivisa, simbolo di impegno, passione e unità, che rimarrà impressa nella memoria collettiva.

Monza – C’è un momento, nella storia delle città, in cui il tempo rallenta e l’aria si carica di solennità e di attesa. Accadrà a Monza, il 4 febbraio, quando la fiamma olimpica delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 arriverà nel cuore della città, portando con sé il respiro lungo della storia e il battito vivo dello sport. Alle 19.30 in piazza Trento e Trieste (qui la festa partirà già alle 17) si accenderà il braciere olimpico, mentre circa 50 minuti prima è previsto l’avvio del percorso della fiaccola. La partenza è fissata alle 18.42 a Lissone, da via Trieste, per passare subito dopo su viale della Repubblica, lungo un percorso che è insieme geografico e simbolico: l’ingresso a Monza sarà da via Boito, poi via Pergolesi, via Ramazzotti, viale Brianza, fino alla scenografica avancorte della Villa Reale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

