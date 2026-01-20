La Famiglia e Retro Cassetta all' Alcazar

Venerdì 23 gennaio, all'Alcazar di Roma, La Famiglia e Retro Cassetta si esibiranno insieme. L’evento, previsto per le ore 21, vedrà le due band ripercorrere i successi che hanno caratterizzato le loro carriere. Un'occasione per ascoltare dal vivo brani che hanno segnato diverse generazioni, in un contesto intimo e rispettoso della musica dal vivo.

La Famiglia e Retro Cassetta saranno all'Alcazar Roma venerdì 23 gennaio. Alle 21 La famiglia torna in tour con un viaggio che ripercorre tutti i successi della carriera. Trentatrè anni attraverso brani iconici come "Prrr", "Odissea", "Fore", "Amici" e molti altri.

