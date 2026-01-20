La dottoressa Eleonora Bertuzzi non merita di essere trasferita Presenza consigli e competenza a servizio della comunità

La dottoressa Eleonora Bertuzzi si distingue per la sua presenza, competenza e disponibilità a favore della comunità. In seguito al pensionamento della dottoressa Mica, la Farmacia Comunale di Terni ha predisposto un rapido e puntuale avvicendamento presso la Farmacia numero tre di Marmore, garantendo continuità e qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Il Comitato per la salvaguardia della Farmacia Comunale di Marmore: "Auspichiamo vivamente che sia possibile un ripensamento" "Puntuale, come sempre accade dal pensionamento della dottoressa Mica, la Farmacia Comunale di Terni ha predisposto, dopo un periodo sempre molto limitato, l'avvicendamento del personale presso la Farmacia numero tre di Marmore. Dopo il trasferimento a Terni, avvenuto lo scorso anno, di un'altra farmacista, dal 1° febbraio anche la dottoressa Eleonora Bertuzzi non presterà più servizio presso la nostra farmacia di via Montesi a Marmore. Un servizio che, grazie a lei, si è sempre distinto per grande qualità, professionalità e disponibilità.

