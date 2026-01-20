La dignità della memoria consiste nel raccontare e condividere le esperienze di sofferenza e trauma. Solo dando voce a quei ricordi, il dolore può trovare un luogo di ascolto e comprensione, permettendo a chi ha sofferto di essere ascoltato e riconosciuto. In questo modo, la memoria si trasforma in uno strumento di cura e di rispetto, contribuendo a mantenere vivo il valore delle esperienze vissute.

"La memoria cura solo quando il trauma e l' esperienza di sofferenza trova voce, e così il dolore cessa di restare muto, silente. La memoria ha quindi il potere di integrare e generare, restituendo dignità alla sofferenza e al dolore perché lo trasforma in linguaggio". E lei, che ha dedicato tutta la vita a far sì che il dolore e la sofferenza degli altri trovasse espressione, ha saputo oggi dare forma e sostanza a tutte quelle voci che negli anni ha saputo accogliere e ascoltare. 'Il coraggio di ricordare', edito per Edizioni Montaonda e uscito il 20 settembre 2025 con la prefazione 'Qualcosa che si scioglie' di Silvio Ciappi, criminologo, psicoterapeuta e psicopatologo clinico e forense, è il libro in cui Susanna Baldi, psicoterapeuta e scrittrice, ha raccolto come in un florilegio le tante voci rimaste per anni silenti.

Il Giorno della Memoria non è solo un ricordo del passato, ma una responsabilità del presente. In un tempo segnato da guerre, odio, discriminazioni e parole che feriscono, la memoria dell’Olocausto ci richiama al valore della dignità umana, al rifiuto di ogni vi - facebook.com facebook