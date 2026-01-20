La denuncia di un negoziante | Dacci i soldi o bruciamo tutto Aggredito e derubato in centro

Un negoziante nel centro città è stato vittima di una rapina durante la quale, dopo aver ricevuto minacce, è stato aggredito e derubato dell'incasso di giornata. L'episodio ha evidenziato le difficoltà di sicurezza nei quartieri più frequentati, sottolineando la necessità di interventi efficaci per prevenire simili situazioni.

Prima le minacce ("Dacci i soldi o ti bruciamo il negozio"), poi l’aggressione e infine la rapina dell’incasso di una giornata di lavoro. È una vicenda inquietante quella denunciata da Royal Mahmudul, 46enne bengalese che da anni gestisce alcuni negozi in pieno centro storico. L’esercente ha infatti riferito ai carabinieri di essere stato assalito da un gruppo di giovani che, sabato sera, pretendevano da lui del denaro. Fatti sui quali sono ora in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei militari, che si sono subito messi alla ricerca di tutti i riscontri necessari a fare luce sulla vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La denuncia di un negoziante: "Dacci i soldi o bruciamo tutto". Aggredito e derubato in centro Leggi anche: “Mio figlio aggredito, picchiato e derubato alla stazione”: la denuncia di un papà “Dacci i soldi o ti spacchiamo la faccia”, parcheggiatori abusivi arrestati per estorsioneDue parcheggiatori abusivi di Catania sono stati arrestati per estorsione dopo aver minacciato un automobilista. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Valentino Rossi denuncia la compagna del padre Graziano per circonvenzione d’incapace: «Gli ha sottratto 200 mila euro» - Il campione era diventato amministratore di sostegno del padre, 71 anni, ex pilota del Motomondiale negli anni Settanta e Ottanta, sulla base di una perizia medica di parte, ma oggi altre cinque periz ... vanityfair.it

"C'è gente pericolosa che gira qui ogni sera", denuncia un negoziante della zona. "Urla, pestaggi e accoltellamenti sono all'ordine del giorno, è una situazione esasperante" Leggi l'articolo completo al link https://tinyurl.com/3wmds5rc - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.