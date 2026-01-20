La denuncia dell'azienda di trasporto studenti disabili di Milano | Perdiamo 2mila euro al giorno così è impossibile
Dibiasi Bus srl, azienda incaricata del trasporto di studenti disabili a Milano, denuncia una situazione finanziaria difficile. Secondo la società, i costi operativi superano significativamente i ricavi, con una perdita di circa 2.000 euro al giorno, rendendo difficile garantire il servizio. La situazione evidenzia le sfide economiche legate alla gestione di servizi di trasporto dedicati a studenti con disabilità.
La Dibiasi Bus srl, che si è aggiudicata l'appalto di 24 mesi per il trasporto e l'accompagnamento di studenti con disabilità a Milano, ha dichiarato: "Solo la manodopera costa 500mila euro in più dei ricavi". Il Comune a Fanpage.it: "Non si possono cambiare i contratti dopo pochi mesi".🔗 Leggi su Fanpage.it
