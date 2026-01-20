La delegazione di pagamento nel pubblico impiego | inquadramento giuridico limiti applicativi e profili procedimentali Guida normativa

La presente guida normativa fornisce un’analisi approfondita della delegazione di pagamento nel pubblico impiego, esaminando il quadro giuridico di riferimento, i limiti di applicazione e gli aspetti procedurali. Attraverso un inquadramento sistematico, si chiariscono i principi civilistici e le specificità derivanti dall’inserimento nell’ordinamento amministrativo, offrendo uno strumento utile per comprendere e applicare correttamente questa istituzione nel contesto pubblico.

La Guida Normativa analizza in modo sistematico l’istituto della delegazione di pagamento nel pubblico impiego, ricostruendone il fondamento civilistico e le peculiarità applicative derivanti dall’inserimento nell’ordinamento amministrativo. Muovendo dall’articolo 1269 del codice civile e dal coordinamento con la normativa speciale in materia di trattenute stipendiali, in particolare il d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, lo studio esamina il campo di applicazione dell’istituto, la sua natura giuridica e la distinzione rispetto alla cessione del quinto dello stipendio. Particolare attenzione è dedicata ai presupposti di ammissibilità, ai limiti quantitativi e alle regole sul concorso con altre trattenute, evidenziandone la funzione di tutela del reddito da lavoro e di prevenzione dell’eccessivo indebitamento del dipendente.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

