La cultura a ritmo di aperitivo Scoperte da ascoltare e vedere

Con l'inizio del nuovo anno, tornano gli ‘Aperitivi culturali’, un evento che combina divulgazione, arti e socialità. Pensato per adolescenti, studenti universitari e giovani interessati a incontri informali e stimolanti, questo format offre un’occasione per scoprire temi culturali attraverso ascolti e visioni coinvolgenti. Un modo semplice e accessibile per approfondire e condividere le proprie passioni, in un ambiente conviviale e aperto.

Con il nuovo anno, partono gli ' Aperitivi culturali ', format che unisce divulgazione, linguaggi artistici e socialità, pensato per coinvolgere adolescenti, giovani universitari, ragazze e ragazzi interessati a momenti di incontro stimolanti e informali. L'iniziativa, promossa dall'assessorato alle Politiche Giovanili del Comune, con l'operatività della 'Uo Nuove Generazioni' in collaborazione con Wunderkammer che ospiterà ogni evento, propone quattro appuntamenti mensili gratuiti tra gennaio e aprile 2026. Gli incontri, della durata di un'ora, si terranno il venerdì dalle 18 alle 19 e saranno caratterizzati da un ritmo dinamico e coinvolgente: immagini proiettate, musica dal vivo in sottofondo e una voce narrante accompagneranno il pubblico alla scoperta di storie, personaggi e dettagli poco conosciuti, ma fortemente evocativi.

