La competizione tra Cina e Stati Uniti e l’ordine mondiale sospeso

La competizione tra Cina e Stati Uniti sta ridefinendo l’equilibrio globale. L’ordine mondiale, un tempo stabile, appare ora sospeso, con le due potenze che cercano di plasmare il futuro geopolitico. Fino a pochi mesi fa, solo Cina e Russia erano considerate le principali sfidanti dell’assetto emerso dalla Guerra Fredda, grazie alle loro capacità politiche e militari. Questa dinamica genera incertezza e pone nuove sfide per la stabilità internazionale.

L’ordine mondiale è sospeso in un limbo. Fino a pochi mesi fa solo Cina e Russia potevano avere la pretesa di modificare l’equilibrio emerso dalla Guerra Fredda, in quanto uniche due potenze revisioniste con dosi sufficienti di forza politica e militare per minacciare l’assetto del potere mondiale. Ma nel corso del 2025 Donald Trump ha trascinato anche l’America all’interno di quel gruppo. Stati Uniti, Cina e Russia sono tre grandi potenze in competizione, con ambizioni e obiettivi in contrasto. Per questo il 2026 si presenta come l’alba di un’inedita fase di incertezza e instabilità. Gli scenari più probabili, a questo punto, sono tre. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La competizione tra Cina e Stati Uniti, e l’ordine mondiale sospeso Leggi anche: La posta in gioco tra Stati Uniti e Cina Leggi anche: Ittrio, se non sapete cosa sia è il momento di fare la sua conoscenza. Perché sta scatenando la nuova contesa tra Cina e Stati Uniti Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Asean: la prossima frontiera della competizione tra Usa e Cina - Da un punto di vista economico, il blocco Asean risulta essere attrattivo sia per aumentare l’export di prodotti occidentali (è un mercato con oltre 680 milioni di perone) che per trasferire alcune ... bergamonews.it Un mondo artistico di ghiaccio e neve prende vita a Changchun, nel nord-est della Cina. Artisti provenienti da tutto il mondo hanno partecipato a una competizione internazionale di sculture di ghiaccio e neve, presentando opere spettacolari e mozzafiato. facebook Cina: artisti del ghiaccio svelano un mondo incantato a Changchun Un mondo artistico di ghiaccio e neve prende vita a Changchun, nel nord-est della Cina. Artisti provenienti da tutto il mondo hanno partecipato a una competizione internazionale di sculture di x.com

